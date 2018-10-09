قيادي بالإئتلاف الوطني المعارض: مرسوم العفو محاولة من نظام الأسد الإيحاء بإستعادة سيادة منعدمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف مسؤول في الائتلاف الوطني السوري، المرسوم الصادر عن الرئيس بشار الأسد، بأنه “مثير للسخرية”، و”محاولة لإيهام نفسه بأنه استعاد شرعيته”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد ذكرت أن الرئيس بشار الأسد قد أصدر “المرسوم رقم 18 للعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية”.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان إنه من “المثير للسخرية أن بشار الأسد المتورط بارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق المدنيين عبر عمليات القتل والتعذيب والتشريد للملايين يصدر اليوم مرسوماً للعفو عن المنشقين من الجيش”، حسبما نقلت عنه الدائرة الإعلامية للإئتلاف

وأضاف “تجدر الإشارة إلى أن المنشقين رفضوا تنفيذ أوامر القتل التي أصدرها بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين”.

ووفق الفرحان، فإن إصدار العفو يعني “محاولة لتثبيت الجرم على المنشقين”، وقال “العفو العام يعني بالضرورة إقراراً بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وعليه فإن العفو يُشرَع لإلغاء أو تخفيف العقوبة دون أن يؤثر على التوصيف الجرمي للفاعلين”. وأردف “هذا الأمر ما لا تقره روح وفلسفة العدالة والتي تعطي المنضوين في الجيش الحر حق الدفاع المشروع عن النفس وعن الشعب”.

وحذر القيادي في الائتلاف المعارض من “انخداع البعض” وتسليم أنفسهم للنظام، وقال “نلفت النظر إلى أن المرسوم الصادر عن سلطات غير شرعية يستثني في نصه مرتكبي جرائم الإرهاب”، وأشار في الوقت ذاته إلى أن “النظام لفق تهم الإرهاب لكافة معارضيه ومنهم الفنانون والرسامون والممثلون”.

كما وصف القضاء في سورية بأنه “مسيس ومنصاع لأوامر أجهزة الأمن والمخابرات”. وقال هذا المرسوم “سيبقى حبراً على ورق، والنظام أصدره لأسباب سياسية يحاول واهماً من خلالها الإيحاء بأنه يستعيد سيادة منعدمة له في سورية”.