الفاتيكان: البابا سيدرس زيارة كوريا الشمالية عند تلقيه الدعوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي غريغ بيرك، تأكيد تجاوب البابا فرنسيس مع دعوة مفترضة من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون لزيارة بيونغ يانغ.

وقال في إجاية على سؤال بهذا الصدد، “ننتظر وصول الدعوة وسنقرر بعدها”.

ولقد أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيستقبل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عند منتصف نهار يوم الخميس، الموافق 18 تشرين الأول/أكتوبر، في مبنى القصر الرسولي بالفاتيكان.

وكانت الرئاسة في كوريا الجنوبية قد كشفت في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن “حماس” أبداه رئيس كوريا الشمالية، عندما طرح نظيره الجنوبي، خلال قمة شبه الجزيرة الكورية في سبتمبر/أيلول الماضي، فكرة زيارة البابا لبيونغ يانغ .