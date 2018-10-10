أوروبا تحث بريطانيا على المزيد من التقدم بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يطالب الاتحاد الأوروبي الطرف البريطاني بالعمل لإحراز مزيد من التقدم بشأن اتفاق الانسحاب من التكتل الموحد (بريكست)، والإعلان المشترك الذي سيرسم ملامح مستقبل العلاقات بين بروكسل ولندن.

وقدم رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه عرضاً لمسيرة المفاوضات أمام المفوضية الأوروبية التي تعقد اليوم اجتماعها الأسبوعي، و “ستستمر المفاوضات التقنية خلال هذا الأسبوع بانتظار القمة المقررة الأسبوع القادم”، كما نقل عنه المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وأشار ماغاريتس شيناس إلى أن أعضاء المفوضية ناقشوا مسيرة مفاوضات بريكست من مختلف جوانبها، مشددين على ضرورة تحقيق تقدم يسمح بالتوصل إلى اتفاق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، فـ”هناك توافق بضرورة التحضير لكافة السيناريوهات”، وفق كلامه.

وكان من المفترض أن يُعلن زعماء الدول الأعضاء خلال القمة القادمة في 18 و19 الشهر الجاري، عن تبنيهم لاتفاق الانسحاب والإعلان السياسي ولكن تعثر المفاوضات دفع إلى التأجيل إلى الشهر القادم.

ولا تزال بروكسل ولندن تتقاذفان المسؤولية عن عدم تحقيق التقدم المنشود وتطالب الواحدة الأخرى بمزيد من المرونة والتنازلات.

ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 آذار /مارس 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

و لا تزال قضيتنا الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، وشكل العلاقات التجارية بين الطرفين تعرقلان أي تقدم.