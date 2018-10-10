حماس: ادخال الوقود لغزة ستتبعه خطوات سواء قبلت السلطة أم لا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قالت حركة (حماس) الفلسطينية إن إدخال شاحنتين من الوقود الى قطاع غزة، امس بدعم قطري، ستتبعها خطوات سواء قبلت الحكومة الفلسطينية أم لم تقبل.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع “إن تلك الخطوة سيتبعها خطوات أخرى سواء وافقت السلطة الفلسطينية أو لم توافق”. وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن “تصريحات قيادات السلطة تؤكد فشل محاولاتهم خنق غزة وتركيع أهلها”.

وكانت الحكومة الفلسطينية قالت أمس الثلاثاء إن اي مساعدات الى قطاع غزة يجب ان تمر من خلال السلطة في رام الله، كما حاولت على مدى أيام منع إدخال الوقود، إلا أنها اخفقت في ذلك بعد دخوله من خلال الأمم المتحدة.

وكانت قطر تبرعت بمبلغ 60 مليون دولار من أجل شراء الوقود الذي سيرفع من ساعات تزويد الكهرباء لسكان غزة.

وبدت إسرائيل راضية عن إدخال الوقود لإبعاد شبح أزمة إنسانية في القطاع.

وقال الناطق بلسان الأمم المتحدة أمس إن شاحنتين محملتين بالوقود دخلتا الى غزة امس وإن 7 أخرى ستدخل الى القطاع اليوم، وعلى مدى فترة شهر فإن العدد سيرتفع الى 15 شاحنة يوميا .