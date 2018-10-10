مسؤول صقلي: السلطات الليبية تحتجز قاربين لصيد الاسماك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أعلن مسؤول محلي في إقليم صقلية بجنوب إيطاليا أن السلطات الليبية احتجزت قاربين لصيد الأسماك يتبعان لبلدة ماتزارا ديل فاللو، وعلى متنهما 13 شخصا

وقال رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو (التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن سواحل تونس وغرب ليبيا)، نيكولا كريستالدي، إن زوارق دورية ليبية احتجزت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قاربين: الاول يحمل إسم (Afrodite Pesca) ، على متنه ستة أشخاص، والثاني (Matteo Marrarino) على متنه سبعة أشخاص

ووفق عمدة البلدية، فإن إحتجاز القاربين جرى “في منطقة مائية، تعتبرها ليبيا بصفة غير شرعية جزء من مياهها الإقليمية، دون أي موافقة من السلطات الدولية”.

وقال إنه على ثقة من “أن السلطات الدبلوماسية الإيطالية ستتدخل بشكل عاجل لضمان سلامة بحارينا ومن أجل بث الطمأنينة في قلوب عائلاتهم”.