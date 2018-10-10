لجنة برلمانية أوروبية تطالب فيسبوك بالتحرك لحماية المعطيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتمدت لجنة الحريات العامة والعدل في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يطالب إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالتعامل بجدية مع المواطنين و حماية معطياتهم وبياناتهم الشخصية.

وتشير اللجنة هنا إلى الأنباء التي تحدثت عن اختراق بيانات حوالي 50 مليون حساب على فيسبوك، حيث رأت أنه “لا أعذار إضافية لإدارة الموقع”، وفق مشروع القرار.

وطالب البرلماني أكسل فوس (مجموعة الحزب الشعبي – ألمانيا)، بمزيد من الشفافية في التعامل مع المعطيات والبيانات الخاصة للمشتركين، معتبرا أن “من أكبر مخاطر إساءة استخدام المعطيات هو التدخل في الانتخابات، فعلينا العمل من أجل منع أي تلاعب”، حسب كلامه.

ويخشى التكتل الموحد بدوله ومؤسساته أن تقوم أطراف خارجية باستخدام معطيات موطني دول الاتحاد للتأثير على أرائهم في الانتخابات التشريعية الأوروبية المقبلة المقررة في أيار/مايو من العام القادم، في ظل وجود قناعة متزايدة بعدم كفاية الإجراءات المتخذة لمنع هذا الأمر.

ويتضمن مشروع القرار أيضاً مطالبة لفيسبوك بتقديم ضمانات لعدم استخدام البيانات الشخصية للتلاعب والتأثير على أراء الناخبين.

كما يلمح المشروع إلى ضرورة أن تبدأ جميع منصات التواصل عبر الانترنت بالعمل من أجل التمييز ما بين الاستخدام السياسي والاستخدام التجاري للخدمات الإعلانية.

هذا ويتضمن القرار دعوة لتعليق جزء من اتفاق النقل الآمن للبيانات من قبل الشركات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع أن تلقى هذه الفقرة معارضة من كبرى المجموعات البرلمانية لدى مناقشة المشروع خلال جلسة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر.