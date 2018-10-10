برلمانيون أوروبيون يطالبون بمقترحات تشريعية لإصدار تأشيرات إنسانية لطالبي اللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب أعضاء لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي المفوضية بالعمل على تقديم مقترحات تشريعية لتمكين الدول من إصدار تأشيرات دخول إنسانية لأراضيها لطالبي اللجوء والحماية الدولية.

وحددت اللجنة في قرار، تبنته اليوم، تاريخ نهاية آذار/مارس 2019، كحد أقصى للمفوضية لتقديم الاقتراح المطلوب، حيث رأته أنه “يجب أن تكون دولنا قادرة على إصدار تاشيرات إنسانية من السفارات والقنصليات في الخارج ليتمكن الباحثون عن الحماية من الوصول إلى أوروبا بأمان”، حسب النص.

ودأبت المفوضية الأوروبية منذ سنوات على الحديث عن ضرورة تأمين طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء، دون أن تقدم أي مقترح تشريعي بهذا الخصوص.

ويشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على عدم كفاية الأطر القانونية الموجودة حالياً لحماية حياة الناس وتأمين مسارات آمنة لهم نحو أوروبا.

ولفت البرلمانيون من أعضاء اللجنة النظر إلى أن 90% ممن حصلوا على حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي قد وصلوا لأراضيه بصورة غير قانونية.

وتريد لجنة الحريات من وراء هذا القرار حث المفوضية على التحرك من أجل حماية حياة الناس من الغرق، مشيرة إلى أن 30 الف شخص قد لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ عام 2000 وحتى الآن.