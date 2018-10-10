رئيسة الشيوخ الإيطالي: يمكن للإحتيال تقويض أساس نظامنا الإقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتّا ألبيرتي كازيلاتي، إن “الاحتيال من شأنه تقويض تلك المؤسسة غير المرئية التي يقوم عليها تطور نظامنا الاقتصادي: الثقة”.

وفي كلمتها الافتتاحية لأعمال تقديم التقرير السنوي للبرلمان، من قبل اللجنة الوطنية لقمع عمليات الإحتيال ضد الاتحاد الأوروبي لعام 2017، الأربعاء، أضافت كازيلاتي أن هذه الثقة تمتد لتشمل “الثقة بإيطاليا، بالشركات الإيطالية، بل وثقة المواطنين الإيطاليين تجاه المؤسسات الوطنية والأوروبية”، فضلا عن “الثقة بالمستقبل”.

وتابعت “لذلك يجب علينا أن نثابر في النضال من أجل الشرعية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمرحلة التخطيط المهمة الحالية”، والتي “يجب أن نثبت من خلالها أننا قادرون على استثمار كل الموارد المتاحة”.

وأردفت المسؤولة الإيطالية “أفكر بالخطة الوطنية للأمن والشرعية في المناطق الأكثر حرمانا، وبإمكانية تنشئة فئة جديدة من المهنيين، الموثقين والمؤهلين، في مراحل تصميم وإعداد الملفات، قادرة على دعم المنظمات، الشركات والشباب لتمكينهم من اغتنام جميع الفرص الحالية والمستقبلية”.