سالفيني: سنرفع الحماية عن مجموعة مهاجرين أفارقة بفضل المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن المرسوم الأمني الجديد، سيتيح لنا رفع الحماية عن مجموعة من المهاجرين الأفارقة.

وكتب الوزير سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الأربعاء، “لقد ألق أفراد هذه المجموعة أضرارا بهياكل مبنى الاستقبال، أخذوا مشغلي المركز رهائن”، كما “أنهم قاوموا الاعتقال”، من قبل رجال إنفاذ القانون.

وذكر زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني أن الأمر يتعلق بـ”ثلاثة مهاجرين نيجيريين وواحد غامبي، كبلتهم قوات الشرطة في أغريجنتو (جنوب) بالأصفاد”، مبينا أن “الحماية الإنسانية قد سُحبت من اثنين منهم، وأن الساعات معدودة بالنسبة للإثنين الآخرين أيضا”.

وخلص وزير الداخلية الى القول إنه “لم يعد هناك أي تسامح مع المهاجرين غير النظاميين والمجرمين في إيطاليا، مع مرسومنا”.