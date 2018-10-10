مستشار السراج يؤكد لسفيرة فرنسا أهمية توحيد المبادرات الدولية والإقليمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قالت الحكومة الليبية إن مستشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، طاهر السني، أكد للسفيرة الفرنسية لدى طرابلس الغرب، “أهمية توحيد المبادرات الدولية والإقليمية”، بشأن البلاد.

وأضاف موقع المجلس الرئاسي في بيان، أن “المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي، طاهر السني، التقى بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرايير”، حيث “ناقش السني معها آخر تطورات الوضع السياسي الراهن ورؤية رئيس المجلس الرئاسي للخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد”.

وتابع البيان “كما أكد السني في هذا اللقاء على أهمية توحيد المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى أن تكون برعاية وإشراف الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء التدخلات السلبية من بعض الدول في الشأن الليبي”.

من جهة أخرى أكدت لوفرايير “دعم فرنسا لخيارات الشعب الليبي وحرص بلادها على تقديم ما يمكن من أجل استقرار ليبيا والمساهمة في خروجها من الأزمة الراهنة”، وكذلك “أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، والتي ستساهم فيها بعثتها الدبلوماسية في طرابلس”.