إيطاليا: اخلاء سبيل الناشط المعتقل في تركيا دون أمر طرد بحقه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماسا كارارا – أعلنت زوجة جانفرانكو كاستيلوتي، الطبيب البيطري (53 عاماً) من مدينة ماسا كارارا (وسط)، الذي اعتقلته الشرطة التركية في استانبول يوم الخميس الماضي، أنه أخلي سبيله.

وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض، أثناء مداهمتها الأسبوع الماضي، لمركز (إيديل) الثقافي في أوكمداني باستانبول، على عشرات الأشخاص، من بينهم كاستيلوتي، المنتمي للجبهة الإيطالية المناهضة للإمبريالية.

وأوضحت زوجة الناشط، ماريا غراتسيا فانيلي (53 عاماً)، أنه “لم يصدر أي أمر طرد بحقه وسيترك كاستيلوتي تركيا كرجل حر”، وأردفت “إننا ننظم رحلة عودته مع القنصلية ونحن نعد التذاكر الآن، حيث من المزمع أن يغادر تركيا اليوم أو غدًا على الأكثر”.

وكان كاستيلوتي قد وصل إلى استانبول منذ بضعة أيام ليتابع بصفة مراقب، محاكمة فرقة يوروم الموسيقية التركية المتهمة بالإرهاب، لكونها تغنت مرات كثيرة بالحرية ضد حكومة أردوغان.