مسؤولة إيطالية تلتقي صالح وحفتر بشأن المشاركة بمؤتمر باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إيمانويلا ديل ري أجرت زيارة إلى ليبيا للقاء كلا من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح والمشير، خليفة حفتر.

واشار بيان مقتضب صدر عن وزارة الخارجية، إلى أن لقاء نائبة الوزير، ديل ري، لرئيس النواب في بنغازي وللمشير حفتر في القبة، يأتي “كجزء من الأنشطة التنظيمية” للتحضير للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في باليرمو يومي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وذكرت الخارجية أن “الزيارة أتاحت، على وجه الخصوص، تجديد الدعوة إلى المشاركة في مؤتمر باليرمو”.