رئيس الوطنية الليبية للنفط سيتعرض مع وزير إماراتي سبل التعاون الثنائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله إلتقى بالعاصمة البريطانية لندن وزير الدولة بالامارات العربية المتحدة، المدير التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد الجابر، حيث جرت مناقشة “سبل التعاون المشترك بينهما والنهج الذي يتبعه المجتمع الدولي إزاء ليبيا، بما في ذلك المحافظة على المؤسسات الليبية الشرعية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، وفقا لمبدأ سيادة القانون”.

وتمحور النقاش، الذي تمّ على هامش مؤتمر النفط والمال أمس الاربعاء، “حول الظروف الأمنية الصعبة التي تمرّ بها ليبيا والخطر المحدق بالاستقرار الوطني وامدادات السوق العالمية من النفط”. وأفاد بيان صدر عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بأن رئيس مجلس إدارتها “طلب من حكومة دولة الإمارات العربية المتحّدة اتخاذ اجراءات رادعة تجاه الشركات المسجلة او الاشخاص المقيمين في الإمارات المتورطين بمحاولات سرقة النفط الليبي من خلال إبرام عقود غير قانونية مع المؤسسة الموازية، أو مع جهات غير مصرح لها للتعاقد على النفط الخام بطريقة غير شرعية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحّدة”.

وأعرب صنع الله –بحسب البيان- عن “أمله في التوصل إلى توافق دولي بما يتعلق بليبيا وإجراء حوار مثمر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حول مجالات الاهتمام المشتركة. كما ناقش كلا الجانبين التعاون التجاري المشترك بينهما والفرص المستقبلية لتحقيق الازدهار في ليبيا”.