بلجيكا: مصادرة أموال و مجوهرات بإطار تحقيقات فساد أندية كروية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت النيابة العامة الفيدرالية أن التحقيقات مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قضايا افساد وغسيل أموال وتزوير نتائج مباريات أندية ضمن الدرجة الأولى لكرة القدم في بلجيكا.

وأشارت النيابة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، إلى أن التحقيقات تطال تسع أندية كرة قدم، والعديد من المرتبطين بها، إذ تم الاستماع إلى 28 شخصاً وتحويل 22 منهم إلى قاضي التحقيق.

وكانت الشرطة قد قامت يوم أمس بـ44 عملية مداهمة طالت أندية ومقرات إدارية تابعة لها ومنازل ومكاتب محامين ومكاتب محاسبة على صلة بعالم كرة القدم.

وتحدثت النيابة عن مصادرة “مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات خلال عمليات المداهمة”، قدرت قيمتها بـ 8 مليون يورو، حسب المتحدث باسمها.

ولم يعط المتحدث مزيداً من التفاصيل عن كل المصادرات، مكتفياً بالقول إن من بين الأشخاص المتورطين في القضية تجار مجوهرات.

وتهز هذه القضية أركان عالم كرة القدم في البلاد، ما دفع ببعض المصادر إلى التخوف من أنها قد تؤدي إلى تعليق مباريات الدوري البلجيكي.