موغيريني تلتقي سلامة في بروكسل وتجدد دعمها لعمله في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بالمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة في بروكسل اليوم.

وطمأنت موغيريني ضيفها إلى استمرار دعم الاتحاد لعمله في ليبيا، كما “ناقش الطرفان كيفية تحويل وقف إطلاق النار الذي كانت توسطت فيه الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس إلى عملية أكثر استقراراً”، حسب البيان الصادر باسمها.

وبدورها، غردت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أعقاب اللقاء، الذي جرى بحضور نائب المبعوث للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز (الولايات المتحدة الامريكية)، منوهة بأن الاجتماع “ناقش العملية السايسية في ليبيا والتعاون مع دائرة العمل الأوروبي الخارجي بما في ذلك أمن الحدود والعقوبات”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل الاحتفاظ بدور له في ليبيا عبر دعم الحكومة المعترف بها دولياً على متابعة عمليات الإصلاح الاقتصادي.

ويأتي لقاء موغيرين بسلامة بعد المداخلة التي قدمها الأخير في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في 24 أيلول / سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وقبل اجتماع رؤساء الدبلوماسية الاثنين القادم في لوكسمبورغ حيث سيناقشون الموضوع نفسه.

وكان مصدر أوروبي مطلع قد أكد اليوم أن الاتحاد يريد العمل من أجل مساعدة ليبيا على توفير المناخات الملائمة لتنظيم انتخابات شفافة وذات صدقية بداية العام القادم.

كما تعبر بروكسل عن استعداد بذل كل جهد ممكن للمساهمة في إنجاح مؤتمر باليرمو حول ليبيا الشهر المقبل.

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