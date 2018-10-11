رئيس حكومة إيطاليا: أنا أول زعيم غربي يزور إثيوبيا بعد توقيعها إتفاقية السلام مع إريتريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، لدى وصوله إلى أديس أبابا اليوم الخميس، على أنه أول زعيم غربي يزور إثيوبيا بعد إتفاقية السلام الموقعة مع جارتها إريتريا، أواسط أيلول/سبتمبر الماضي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب كونتي في تغريدة “أنا هنا في أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد. (حكومة) إيطاليا هي الاولى في الغرب التي تسجل زيارة لإثيوبيا بعد إتفاق السلام التاريخي مع إريتريا”.

يشار إلى أن أديس أبابا هي المحطة الأولى لزيارة رئيس الوزراء للقرن الافريقي، التي تستمر إلى يوم الجمعة، حيث سينتقل لاحقا إلى أسمرا للقاء الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وكانت رئاسة الوزراء الإيطالية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الزيارة تهدف، بالدرجة الأولى، إلى دعم إتفاقية السلام الثنائية ودعم عمليات الإصلاح السياسي والاستقرار الاقتصادي بالدولتين الجارتين

كما ترى روما أن “من شأن السلام المحرز بين إثيوبيا وإريتريا أن يحدث آثارا إيجابية على المنطقة بأسرها” ويشكل “خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في ما يسمى القرن الإفريقي”.