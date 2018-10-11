الائتلاف الوطني السوري المعارض: إتفاق إدلب يحمي المدنيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نوه الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض، أنس العبدة بأن “الاهتمام بتطبيق اتفاق إدلب نابع من حرص الائتلاف الوطني على سلامة المدنيين وحمايتهم من العمليات العسكرية، التي قادها نظام الأسد وحلفاؤه في مختلف الأراضي السورية، وارتكب خلالها جرائم حرب واسعة”.

ونقل المكتب الإعلامي للإئتلاف عن العبدة تشديده على “أن الائتلاف الوطني يضع سلامة المدنيين وحمايتهم أولوية دائماً”، مشيرا إلى أن “مخططات النظام بالسيطرة على إدلب فشلت بشكل كامل إلى غير رجعة”.

وكشف عن زيارة لوفد من الائتلاف الوطني للمنطقة العازلة التي نص عليها الاتفاق، وقال: “إننا لا نثق بالنظام لذلك زُرنا المنطقة وتأكدنا من جاهزية مقاتلينا على الجبهات واستعدادهم لمواجهة أي تحرك قد يُقدم عليه النظام”، معلنا أن “السلاح الثقيل فقط ما تم سحبه إلى خارج المنطقة العازلة فيما بقيت الأسلحة المتوسطة والخفيفة لدى مقاتلي الجيش السوري الحر”.

كما أشار إلى السعي للعمل مع الجانب التركي والحكومة السورية المؤقتة (الذراع التنفيذي للإئتلاف) والمجالس المحلية، لـ”وضع خطة لإدارة المنطقة بشكل كامل، وتحسين الخدمات فيها”، وقال “نحن نريد تغيير الواقع المأساوي الذي حل في المنطقة بعد عمليات القصف التي قادها النظام في الأعوام السابقة ودمرت كل شيء”. ورأى أن “العمل سيكون من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارتها من قبل سكان المنطقة، والاستفادة من الخبرات الموجودة ضمن المدنيين المهجرين قسرياً والذين يشكلون جزءاً كبيراً بعد عمليات التغيير الديموغرافي التي أجراها النظام في مناطق متفرقة”.