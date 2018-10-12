رئيس الوزراء الايطالي: السلطات الليبية تفرج عن قاربي الصيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد وطاقمهما (13 بحارا)، يتبعان لبلدة ماتزارا دي فاللو بإقليم صقلية، بعد إحتجازهما قبل يومين وإقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرقي ليببيا.

وقال كونتي “تلقيت للتو تأكيدا بأن زورقي الصيد ‘Matteo Mazzarino’ و ‘Aphrodite Pesca’ ، اللذان احتجزتهما وحدات عسكرية ليبية ليلة الأربعاء، قد تمّ منحهما الإذن بالعودة إلى إيطاليا “.

واضاف كونتي، في تصريح للصحفيين خلال زيارة لإريتريا، “يمكن لمواطنينا العودة إلى ديارهم. نحن لم نتركهم أبدا لوحدهم وسعينا باستمرار على تجاوز هذا الوضع”.

وإتهمت السلطات في شرق ليبيا الزورقين بـ”الصيد في المياه الدولية والاقتصادية الليبية”، بينما ذكر رئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو، نيكولا كريستالدي في تصريح سابق أن عملية الاحتجاز تمت في “منطقة تعتبرها ليبيا جزءا من مياهها الإقليمية دون موافقة من السلطات الدولية “على حد وصفه، مطالبا سلطات بلاده بـ”التدخل بشكل عاجل” لضمان سلامة طاقم القاربين