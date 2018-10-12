إسرائيل توقف طلعات طائرات إف-35 بعد خلل ظهر في الولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أوقف الجيش الاسرائيلي طلعات الطائرة المقاتلة (اف-35 ) بعد حادث تحطم طائرة من ذات النوع في الولايات المتحدة الامريكية قبل نحو الاسبوعين.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان “في أعقاب حادث تحطم مقاتلة من طراز (اف-35) من نوع (ب) قبل أسبوعيْن في الولايات المتحدة الأمريكية جرى تحقيق تقني ونقلت استنتاجاته الى سلاح الجو الاسرائيلي من قبل إدارة المشروع الامريكي”.

وأضاف ” تشير الاستنتاجات الى فشل تقني في أنبوب الوقود الذي سبب في الحادثة”.

وينظر الى الطائرة (إف-35) أو ما تعرف باسم “الشبح” باعتبارها الأكثر تطورا في العالم.

وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها هذا النوع من الطائرات بعد أن امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تزويد اي دولة محيطة بها حتى الان.

واستنادا الى المعلومات الاسرائيلية فإن إسرائيل تسلمت حتى الان 12 طائرة من هذا النوع.

وقال الجيش الاسرائيلي “أوعز قائد سلاح الجو، عميكام نوركين الى اتخاذ الحيطة وفحص جميع مقاتلات (اف-35) الإسرائيلية رغم كوّن المقاتلات في إسرائيل من نوع أخر ورغم عدم اكتشاف اَي خلل في الطائرات نفسها”. واشار إلى “إن عملية الفحص سوف تستغرق عدة أيام وفِي نهايتها ستعود جميع المقاتلات الى العمل الكامل”.

ولكن الجيش الاسرائيلي استدرك “اذا تطلب من المقاتلات العمل في المنطقة فإنها جاهزة ومستعدة لذلك”.

وكانت تقارير إسرائيلية اشارت في الأشهر الماضية الى ان إسرائيل قد تستخدم هذا النوع من الطائرات لطلعات طويلة في إشارة الى إيران.