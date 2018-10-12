مفوض يستبعد تأثيراً لـ “بريكست قاس” على الموازنة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استبعد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الموازنة غينتر أوتينغر، أي تأثير سلبي لخروج بريطانيا (بريكست)، بدون اتفاق على وضعية الموازنة الأوروبية الحالية.

ومن المفترض أن تستمر بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قطعتها على نفسها ضمن الإطار المالي 2014-2020، وذلك بعد أن تصبح خارج الاتحاد بحلول 29 آذار/مارس 2019.

ويعتقد المفوض، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل، أن طريقة خروج بريطانيا لن تؤثر سلباً على وضع الموازنة، فـ”لم نتلق أي إشارة من المفاوضين البريطانيين تدل على إمكانية عدم احترامهم لالتزاماتهم”، وفق كلامه.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 ستستمر في العمل بمجال الموازنة معاً، معرباً عن ثقته بعدم ضرورة التحرك نحو موازنة استثنائية على مستوى ال 27 قبل انتهاء الاطار المالي الحالي.

وتوقع أوتينغر أن يتم التوصل خلال الأيام أو ربما الساعات القادمة إلى اتفاق بين بروكسل ولندن حول مسألة الحدود بين شطري إيرلندا، وهي من أهم المشاكل العالقة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وبالرغم من تأكيد كافة الأوساط الأوروبية على ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق مع لندن، إلا أن المخاوف تتزايد من الاحتمالات المتزايدة من الاتفاق (بريكست قاس)، مع ما قد يحمله الأمر من آثار على التجارة والاقتصاد والوضع المالي الأوروبي.