موغيريني تدعو لمرافقة المساعدات الإنسانية مع جهود لحل النزاعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن جهود توفير المساعدات الإنسانية يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع مثيلاتها الرامية لحل النزاعات المسلحة.

جاء هذا في بيان صدر عن مكتب المسؤولة الأوروبية بعد لقاءها اليوم في بروكسل بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.

وناقش الطرفان عمليات برنامج الغذاء العالمي في كل من سورية واليمن وبنغلاديش والشرق الأوسط ومنطقة جنوب الصحراء، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته ودوله، أكبر مانح دولي للبرنامج.

وشددت موغيريني على ضرورة التركيز على الهدف الاستراتيجي لبرنامج الغذاء العالمي وهو القضاء على الجوع وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي حددها الأمم المتحدة، وقالت” سنستمر في شراكتنا الوثيقة مع برنامج الغذاء العالمي وكافة وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لمن هم بحاجة لها”، على حد قولها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أهم الأطراف الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية وإغاثة في أماكن الصراعات والأزمات الإنسانية، سواء تم ذلك عن طريق برامج مباشرة أو عبر دعم العمل الميداني الوكالات الأممية والإقليمية المتخصصة.