ايطاليا: طرد ثلاثة مهاجرين لتأييدهم للتطرف الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه تم طرد ثلاثة مهاجرين من البلاد لأسباب تتعلق بتأييدهم للتطرف الإسلامي.

وأضاف بيان صد عن مقر الوزارة، قصر (فيمينالي) الجمعة، أنه “بعد طرد الإمام المشتبه باعتباره أحد المسؤولين عن الإعتداء على السياسية دانييلا سانتانكيه، في إطار رصد الأشخاص الذين يجازفون بالإنجراف نحو التطرف الإسلامي، تم تحديد وطرد ثلاثة مهاجرين لتقربهم من بيئات التطرف الإسلامي واعتبارهم خطراً على أمن الدولة”.

وذكر البيان أن “الأمر يتعلق بمواطن تونسي (28 عاما)، كان موقوفا في مدينة مودينا (شمال) لجرائم تتعلق بحيازة أموال ومخدرات”، وأنه “حين كان رهن الاعتقال أطلق عبارات تشيد بتنظيم (داعش)، وعند رفضه العودة إلى زنزانته، هاجم عناصر شرطة السجون”.

أما الثاني، فقد أشار البيان الى أنه “مواطن من غامبيا (24 عاما)، اعتُقل بسبب جرائم عادية، ثم وردت شبهات حوله بأنه انخرط ضمن جماعات إرهابية دولية”، مبينا أنه “استنسخ على دفتر كان بحوزته، أجهزة متفجرة مع تعليمات لتجميعها واستخدامها”.

وتابع البيان “في كتاباته على الدفتر ذاته، أعلن تأييده فكريا لمجموعة شبه عسكرية تنشط غربي وسط أفريقيا، أعرب عن رغبة قوية بقتل السياح البيض والمسيحيين في غامبيا، عبر ضرب الفنادق والكنائس، مبديا “توكله على الله من أجل نجاح نواياه الإجرامية”.

وذكر البيان أن “الأخير هو مهاجر مغربي (22 عاما) يمتلك سوابق عديدة لجرائم اعتيادية”، وقد “تورط عدة مرات بعد تناوله الكحول، في أحداث مخلة بالأمن العام”، وعلى وجه الخصوص “في تشرين الأول/أكتوبر 2017، كان قد تحرش بالمارة قرب معبد فلورنسا اليهودي، وهو يصرخ: الله أكبر”، وقد “وجد حينها أنه كان بحوزته سكين مطبخ”.

وخلص بيان (فيمينالي) الى القول إنه “مع التدابير الأخيرة هذه، تم تنفيذ 339 عملية طرد منذ كانون الثاني/يناير 2015 حتى اليوم، 102 منها خلال عام 2018”.