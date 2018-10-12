إيني: الاتفاق مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مهم لكل الاطراف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية، كلاوديو ديسكالزي الاتفاق مع ليبيا بأنه “حقيقة، مهم بالتأكيد، أولاً بالنسبة لليبيا ولمجموعة إيني ولإيطاليا من حيث تنويع مصادر الطاقة “، على حد وصفه.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ومجموعة ايني قد قامتا بتوسيع الخطط التشغيلية لعام 2019، وذلك بعد التوقيع، قبل أيام، على خطاب نوايا ثلاثي مشترك مع شركة بريتش بتروليوم لاستئناف أنشطة الاستكشاف في المناطق المشمولة في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم.

ورأى ديسكالزي في تصريح للصحفيين على هامش حدث إقتصادي في روما الجمعة، أن من “شأن هذا الاتفاق أن يغيّر الوضع في ليبيا، لأنها جمدّت الاستثمارات منذ 8 سنوات تقريباً”. وأردف “من الواضح إذا بدأ بلد ما الاستثمار وبطريقة معمّقة، فسوف يخلق ظروف لوضع أقل توتراً، وفرص عمل وتنمية أكبر”.

وجدد “هذا الاتفاق مهم لأن الأمر يتعلق بحوالي 54 ألف كيلو متر مربع، في البحر وعلى اليابسة، كما أنه قريب من منشآتنا الحالية. إنها احتياطيات مهمة جدًا: النفط والغاز والغاز المكثف، بالطبع لدينا كل البنى التحتية” اللازمة. كما اشار إلى أن الاتفاق “يدلّ كذلك على وجود علاقة ممتازة بين شركات النفط لأنه جاء بمبادرة من بريتش بتروليم، ووجد ترحيباً من جانبنا”.

وتتضمن اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج، الموقعة بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وإيني وبريتش بتروليم، ثلاث مناطق تعاقدية، منطقتين بريتين في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة أجمالية قدرها 54 ألف كم².