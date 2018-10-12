مقاطعة صقلية: رضا لإخلاء ليبيا سبيل قاربي الصيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعربت إدارة مقاطعة صقلية عن الرضا لإفراج السلطات الليبية عن سفينتي الصيد التابعتين لبلدة ماتزارا ديل فالو، اللتين أوقفتهما في الأيام الأخيرة.

وقالت إدارة الإقليم في بيان “إن إكسبو (Blue Sea Land) عن الثروة السمكية في منطقة المتوسط وأفريقيا، الذي اختتم مؤخرًا ترك لنا إرثًا كبيرًا غير مادي”، ألا وهو “البحر الأبيض المتوسط، الذي يجب إدارته لا تقاسمه، كونه بحرا يمكن أن يتحقق فيه تعايش سلمي بين جميع الدول المطلة عليه، في ظل احترام المصالح الاقتصادية”، لكن “قبل كل شيء في مجال حماية وصون الذين يعملون فيه، إنطلاقا من أسباب ومواقع مختلفة”.

وذكر البيان أن “إطلاق ليبيا قاربي الصيد الماتزاريين، بعد نشاط دبلوماسي هام قامت به وزارة الخارجية، وتابعته حكومتنا باهتمام مستمر وفوري، يمنحنا الثقة اللازمة لمواصلة عملنا في مجالي الحوار والتعاون”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أعلن الجمعة، أن السلطات الليبية أفرجت عن قاربي صيد وطاقمهما (13 بحارا)، يتبعان لبلدة ماتزارا ديل فاللو بإقليم صقلية، بعد إحتجازهما قبل يومين وإقتيادهما إلى ميناء رأس الهلال، شرقي ليببيا.