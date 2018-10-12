الداخلية الإيطالية: تركيز على الارتباطات بين الإرهاب وتدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن تركيزها ينصب على الاواصر المحتملة التي تجمع بين الإرهاب وتدفقات الهجرة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان بعد إجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام (Cnosp)، التي ترأسها الوزير ماتيو سالفيني، أن “احتمال وجود روابط بين التهديد الإرهابي وظاهرة تدفقات الهجرة السرية، على الرغم من ميل الوافدين غير النظاميين عن طريق البحر الى إيطاليا نحو الانخفاض”، إلا أنه “يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين أولويات الأمن القومي، مع التدخلات لإنقاذ حياة الناس في البحر، أي نشاط البحث والإنقاذ (SAR)”.

وذكر البيان أن “الإجتماع الذي تم بحضور الرؤساء الوطنيين لقوات الشرطة، الأركان العامة للدفاع والبحرية، القيادة العامة لهيئات الموانئ وإدارة السجون، تركز على التدابير الخاصة بتنسيق الرقابة على الحدود البحرية”.

وأشارت مذكرة الداخلية الى أنه “في نهاية إجتماع اللجنة، تقرر تحديد صورة واضحة للإجراءات الواجب اتباعها لجعل العمليات البحرية أكثر كفاءة، مع إيلاء اهتمام خاص للجانب المرتبط بالأمن والوقاية ومكافحة الظواهر الإجرامية”.

واختتم بيان الوزارة بالقول إنه “علاوة على ذلك، تم تشكيل مجموعة فنية، بمشاركة ممثلين عن جميع الإدارات المعنية، تكون مسؤولة عن تحديد الإجراءات التشغيلية هذه، وربما إجراء تدخلات على الأحكام المعمول بها حالياً بشأن هذا الموضوع”.