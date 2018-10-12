 مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 60 على حدود قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين قتلوا وإن 60 آخرين أصيبوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “من بين المصابين 3 أشخاص في حالة خطيرة، ممن أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “بين الجرحى 10 أطفال وأن 50 من بين المصابين أصيبوا بالرصاص الحي”.

واختتمت وزارة الصحة بيانها مرجحة “ارتفاع أعداد القتلى في ظل وجود إصابات خطيرة”.

وتعتبر التطورات اليوم بأنها الأكثر خطورة مقارنة مع الأسابيع الماضية على الرغم من توقعات سادت بإنخفاض وتيرة الأحداث مع إدخال وقود إلى قطاع غزة.