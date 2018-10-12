سياسي إيطالي معارض: حكومتنا تنظم خروجنا من الاتحاد الأوروبي واليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ سياسي إيطالي معارض “نحن أمام حكومة تقوم على نحو منهجي، بتنظيم خروج إيطاليا من الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو”.

وأضاف السكرتير الوطني للحزب الديمقراطي، ماوريتسيو مارتينا في تصريحات من عاصمة إقليم صقلية، “من هنا، من باليرمو، نعيد إطلاق نداء بالحاجة إلى أوروبا جديدة”، فـ”نحن بحاجة إلى المزيد من أوروبا وليس الأقل”، كما “نحتاج إلى أن نخلص إيطاليا من اليمين القومي الجديد الذي يعتقد أن المستقبل يكمن في تفكيك المشروع الأوروبي”، فـ”لن يكون هناك مستقبل لإيطاليا خارج أوروبا”.

وخلص القيادي في الحزب الديمقراطي، الى القول “نحن بحاجة إلى مزيد من أوروبا اجتماعية، وأكثر سياسية”، كما “نريد تأييد المقترحات الرامية الى تغيير أهداف أوروبا”.