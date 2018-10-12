مفوضية شؤون اللاجئين: على الأوروبيين التحلي بالمسؤولية لإنقاذ حياة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على أن القمة الأوروبية القادمة توفر فرصة إضافية أمام رؤساء حكومات وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتحلي بالمسؤولية و اتخاذ إجراءات قوية لإنقاذ حياة الناس في البحر.

هذا ومن المقرر أن يُناقش ملف الهجرة الأسبوع القادم على مستوى وزراء الخارجية يوم الاثنين، وكذلك على مستوى الزعماء خلال القمة المقررة يوم الخميس، وسط حالة من الارتباك خاصة فيما يتعلق ببلورة مقترح إقامة منصات انزال للمهاجرين خارج حدود الاتحاد.

وأشارت الهيئة الأممية إلى انخفاض أعداد الذين يبحثون عن الأمان في أوروبا، وحسب كلام مسؤولة الاتصال الإقليمي في الهيئة الدولية، مايف باتريسون، فإن “هذا يعني أن الأمر بات أكثر قابلية للإدارة وأن ما نشهده اليوم في أوروبا ليست أزمة أرقام، بل أزمة سياسة”.

وأشارت باتريسون في تصريحات أُرسلت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، إلى وجود فروقات بين ما دعت إليه الهيئات الدولية، أي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، وبين ما دعا إليه الأوروبيون خلال قمتهم الماضية نهاية شهر حزيران/يونيو.

كما نبهت باتريسون إلى وجود اختلافات بين المقترحين السابقين وبين المذكرة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية لاحقاً بشأن الموضوع نفسه.

وجاء في التصريح، “أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقترحات مع المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى إنشاء آلية للإنفاذ في البحر، تدعو لتعزيز البحث والانقاذ والإنزال داخل الاتحاد وخارجه لتفادي مآس جديدة لا داعٍ لها”.

وشددت الهيئة الدولية على التنسيق في مجالات إعادة توطين أولئك الذين يحتاجون للحماية وإعادة المهاجرين الاقتصاديين ضمن شروط تحترم المعايير الدولية.

وتنبه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن آليات الانزال يجب ألا تكون بديلاً عن اصلاح نظام اللجوء الأوروبي.

وكان مصدر أوروبي قد “زعم” أن فكرة انشاء منصات إنزال للمهاجرين خارج الاتحاد، لم تأت من بروكسل، بل من المنظمات الدولية.

وأقر المصدر بتعثر عملية بلورة الفكرة، نظراً لعدم وجود توافق داخل الدول الأعضاء، وأيضاً لرفض دول شمال افريقيا للفكرة، مبينا أنه “حتى الآن لا مشاريع ولا اقتراحات بهذا الشأن”، على حد قوله.

هذا ويسعى الأوروبيون لقيادة حوار مع دول شمال أفريقيا، في إطار جامعة الدول العربية، ويعولون في هذا الأمر على الثقل الإقليمي لمصر.

وتسوق بروكسل لفكرة عقد قمة تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مصر في شباط/فبراير العام القادم، لمناقشة أوجه “التعاون المتعددة”.