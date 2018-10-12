رابطة الطيارين الإيطالية تثمّن إصرار دي مايو على إعادة إطلاق أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت رابطة الطيارين الإيطاليين عن تقديرها لإصرار نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الإقتصادية والعمل، لويجي دي مايو، على إعادة إطلاق شركة أليتاليا.

وكان دي مايو قد اقترح أن تدخل الدولة ضمن المستثمرين في الناقل الإيطالي السابق الذي يواجه تعثرات مالية.

وفي هذا السياق، وفي تصريح مقتضب لدى نهاية اجتماع عقد اليوم بشأن أليتاليا بمقر وزارة التنمية الاقتصادية، أضاف رئيس الرابطة الوطنية للطيارين، ماركو فينيتسياني، “حسنًا أن قرر الوزير دي مايو إعادة إطلاق أليتاليا ومشروعها الإنتاجي بشكل جيد”، مبينا أنه “في هذه المرحلة، ستكون الخطة الإنتاجية والشريك الأجنبي المستقبلي، أمراً حاسماً”.