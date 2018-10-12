احصائية إيطالية: الأنشطة غير المشروعة تكلف الإقتصاد 210 مليارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت أحصائية إيطالية أن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والخفية، بلغت عام 2016 حوالي 210 مليار يورو، أي ما يعادل 12.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر بيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، الجمعة، أن “القيمة المضافة التي يحققها الاقتصاد السري تقترب من 192 مليار يورو”، بينما “ذلك المرتبط بالأنشطة غير القانونية (بما في ذلك الصناعات ذات الصلة) يبلغ حوالي 18 مليار يورو”.

وأشار التقرير الى أن “تقديرات عام 2016 تؤكد التوجه التنازلي للمكون غير المرصود من الاقتصاد على الناتج المحلي الإجمالي بعد بلوغه الذروة عام 2014”. وأن “هناك انخفاضاً آخر في الواقع، بنسبة 0.2 نقطة مئوية بعد الـ0.5 نقطة المسجلة في 2015”.

وذكر البيان أن “الاقتصاد الخفي أظهر تغيرات محدودة”، ففي “عام 2016، بلغ عنصر الإعلان الجزئي 45.5% من القيمة المضافة”، أي “أنه إنخفض بحوالي 0.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015”.

وخلص بيان (إستات) الى القول إن “الجزء المتبقي يعزى بنسبة 37.2٪ إلى اللجوء للعمل غير القانوني (37.3٪ في 2015)، مقابل 8.8٪ للمكونات الأخرى”، كـ”الإيجارات السوداء وغياب التكامل بين العرض والطلب”.