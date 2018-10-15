موغيريني: الانتخابات الليبية بـ”اسرع وقت”، ضمن إطار أمني-سياسي “مناسب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغيريني الاثنين عن الاعتقاد بأنه يتعين إجراء الانتخابات في ليبيا “في أقرب وقت ممكن”، ولكن مع تواجد “الإطارين الأمني والسياسي المناسبين”.

وقالت موغيريني، في مؤتمر صحفي عقدته عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم في لوكسمبورغ، “أجرينا مناقشة جيدة حول ليبيا، حيث رأينا الوحدة، وسندعم العملية السياسية”. ورأت أنه “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن ، ولكن مع الإطار الأمني والسياسي المناسب، بحيث يكون جلياً ما الذي سيصوت عليه الليبيون”.

كما تحدثت موغيريني عن أهمية التعاون مع الأمم المتحدة على المسارات الاقتصادية والسياسية لبسط الاستقرار وضمان فعالية الدولة الليبية ومؤسساتها.