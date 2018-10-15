القاهرة: بدء تدريب عسكري روسي-مصري بمشاركة وحدات المظلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، وصول “عناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية إلى مصر، حيث تجرى عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة -3)، والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية حالياً حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر الجارى بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات” .

واشار المتحدث المصري في تصريح صحفي، إلى أن “التدريب المشترك يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة ، وتنفيذ العديد من أشكال الرمايات غير النمطية، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقاً لأرقى النظم التدريبية الحديثة ، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين”

وذكر أنه “تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة ، بما يساهم فى خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة” .

ويأتى التدريب فى إطار “دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية”، حيث إنطلق تدريب (حماة الصداقة) لأول مرة كان عام 2016 في مصر وبعدها في روسيا عام 2017.