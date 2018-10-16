وزير الدفاع الاسرائيلي: يجب توجيه ضربة قوية لحماس حتى لو ادى ذلك لحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا وزير الدفاع الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان الى توجيه ضربة عسكرية شديدة ضد حركة (حماس) الفلسطينية “من أجل ضمان الهدوء لمدة 5 سنوات”.

وقال ليبرمان خلال جولة اليوم في تخوم قطاع غزة “تسديد ضربة قوية لحماس، تؤدي الى خمس سنوات من الهدوء”. واضاف “يترتب على إسرائيل الرد حتى ان كلف ذلك مواجهة شاملة”.

واعتبر ليبرمان إنه “من غير الممكن استمرار الوضع كما هو عليه الحال” عند حدود القطاع، وقال “حماس تريد رفع الحصار عن قطاع غزة ولكن هذا يعني تدفق السلاح وحزب الله وهذا ما لن نقبله أبدا”.

ودعا ليبرمان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “لاتخاذ القرارات الصائبة “.

ويشهد قطاع غزة في الأيام الاخيرة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.