إيطاليا تشكك مجددا في مشروع رفع قدرات وكالة فرونتكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عاد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي للإعراب عن شكوكه بشأن مشروع رفع قدرات وكالة حرس الحدود الخارجية الاوروبية (فرونتكس) بزيادة عدد منتسبيها إلى عشرة آلاف شخص.

وقال كونتي، في جلس إفادة أمام مجلس الشيوخ الايطالي عشية القمة الاوروبية، إن “اقتراح خفر السواحل الأوروبي، الذي يكلف 11.3 مليار يورو يضع الحكومة في حالة شك، بسبب المشاكل المتعلقة بتقييد السيادة الوطنية (للدول الأعضاء) والتكاليف على حد سواء”. ونوه رئيس الحكومة بأن “إيطاليا، إلى هذه اللحظة، فعلت الكثير بمفردها”، في إشارة إلى إدارة تدفقات المهاجرين على سواحلها الجنوبية.

وكان كونتي قد رأى خلال مؤتمر صحفي بعد ختام قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي إنعقدت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بمدينة سالزبورغ (النمسا)، “أنه من الممكن بالتأكيد أن يكون لرفع قدرات فرونتكس دورا” بشأن التصدي للهجرة غير النظامية ومهربي البشر، إلا أنه قال “تعزيز الوكالة إلى عشرة آلاف شخص يثير تساؤلات حول مدى فائدة مثل هذا الاستثمار الضخم؟، أفضّل أن تكون كل هذه الاستثمارات موجهة إلى أفريقيا” لمواجهة جذور الازمة.