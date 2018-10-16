رئيس وزراء إيطاليا: مؤتمر باليرمو من أجل الاستقرار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن بلاده على إستعداد لرعاية المصالحة والاستقرار في ليبيا، في إشارة إلى مؤتمر باليرمو الدولي المقرر في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال كونتي مخاطبا مجلس الشيوخ الايطالي اليوم الثلاثاء، عشية إنعقاد القمة الاوروبية يومي الخميس والجمعة القادمين، “ليس لدينا حل لجميع المشاكل ولكن بالتأكيد، إيطاليا، بطبيعتها، على استعداد لتحفيز عملية تحقيق الاستقرار من أجل مصلحة الشعب الليبي أيضاً”.

وكان وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، قد أعلن أن مناقشة رؤوساء الدبلوماسية الاوروبيين أمس الاثنين في لوكسمبورغ للوضع في ليبيا “أتاحت التحقق من الإجماع والقناعة المشتركة على دعم مؤتمر باليرمو”. كما أشار الوزير الايطالي، في تصريح للصحفيين إلى أن “الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التأكيد، بوضوح، على التزامها بالتحدث بصوت واحد والمضي في جهود مشتركة ومترابطة من أجل تحقيق الامن في ليبيا”، منوها بأن المؤتمر “يندرج في إطار المسار المرجعي الذي حددته خطة الأمم المتحدة” لتجاوز الأزمة الليبية.