البابا: الإهانة والكراهية تقتلان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “الإهانة تلحق الأذى” بالآخرين، “بل إنها تقتل”.

وفي معرض تركيزه على وصية “لا تقتل”، خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أستشهد البابا بنص إنجيل يوحنا “كل من يبغض أخاه فهو قاتل”، وأردف “لكن المسيح لم يتوقف عند هذا الحد، فبالمنطق نفس يضيف أن إهانة الآخر واحتقاره يمكنها أن يقتلان أيضا”.

وأضاف بيرغوليو مرتجلا، “لقد تعودنا على الإهانة بالفعل، وقد أصبحت أمراً طبيعيا كالتنفس”، بينما يقول لنا المسيح: “أوقفوا الإهانة لأنها تؤذي وتقتل، لأن الازدراء شكل من أشكال القتل لكرامة الشخص”.

وتابع “جميل أن يتجذر تعليم المسيح هذا في العقل والقلب، ليجعلنا نقول: لن أهين أي شخص أبداً، فستكون هذه نية حسنة”، حيث “يقول لنا المسيح: إن أهنت، احتقرت وكرهت، فهذا قتل”.

وذكر البابا أنه “حتى عندما نذهب إلى القداس، ينبغي علينا تبني موقف المصالحة هذا مع من لدينا مشاكل معه، أو من أهناه”، فـ”مرات عديدة بينما ننتظر بدء الكاهن بالقداس، نثرثر وربما نتحدث بالسوء عن الآخرين، لكن هذا لا يجوز”، واختتم بالقول “بل دعونا نتأمل بالإهانة والكراهية والازدراء، التي يضعها المسيح بمستوى القتل”.