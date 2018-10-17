الرئيس الإيطالي يدعو لسياسات دعم إجتماعي ضد الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا الى المضي قدما على طريق سياسات الدعم الإجتماعي نظرا لزيادة الفقر في البلاد.

وأضاف رئيس الدولة أنه “في الذكرى الـ26 ليوم الأمم المتحدة المكرس لمكافحة الفقر، أود أن أعرب عن تقديري لمن يناضل لتحرير العالم من آفة مرفوضة في عصرنا هذا، الذي لا تزال تميزه اختلالات هائلة”.

وأشار الرئيس ماتاريلا في بيان الى أن “الالتزامات الواردة في إعلان الألفية، واحترام أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2015، جلب بعض التحسينات الهامة في حياة الملايين من الناس”.

وحذر رئيس الجمهورية من أن “حالات الفقر المدقع أو النسبي قد إزدادت في إيطاليا، مما يجعل من الضروري على جميع المستويات، مواصلة سياسات دعم من يعيش الفقر أو يجازف بالتعرض له كثيراً”، مبينا أن “التدخلات يجب أن تكون قادرة على أن تترجم إلى الاستثمار في الناس، في مهاراتهم وإعدادهم من أجل تعزيز مسيرة النمو الشخصي ومنع أن يترجم الفقر إلى تزايد التهميش الاجتماعي”.

وذكّر ماتّاريلا بأن “من الضروري أن يضاعف كل بلد جهوده لوضع حد لسوء التغذية، والاستبعاد الاجتماعي وانتشار الأمراض، ويساعد على إعطاء فرص أفضل لمن هم أكثر عرضة للأوبئة والكوارث، وآثار تغير المناخ، للأضعف، النساء والأطفال”، واختتم بالقول “لقد تعمق التفاوت في أوروبا إيضا واتسعت الفجوة الاجتماعية”.