نائب رئيس بلدية رياتشي: حضر الإقامة على العمدة أكثر فداحة من الإقامة الجبرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس بلدية رياتشي، جوزيبي جيرڤازي، إن حضر الإقامة على العمدة ميمّو لوكانو قد يبدو إجراء “أقل تقييداً، لكنه أكثر خطورة إنسانياً”. تعليقاً على قرار محكمة المراجعة الذي أمر بإلغاء الإقامة الجبرية بحق رئيس البلدية وفرض حظر الإقامة في المدينة عليه.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، أضاف جيرڤازي أنه “في وضع مماثل، كنت سأفضّل الإقامة الجبرية شخصياً”، وأنه “انطلاقا من معرفتي بالعمدة لوكانو، أعتقد أن ترك رياتش سيجعله يشعر بأذى كبير للغاية”.

وخلص نائب العمدة الى القول إنه “من ناحية، أشعر بالسعادة، لأن ذلك يعني أن لائحة الاتهامات تتقلص ببطء”، لكن “لا يمكنني أن أكون سعيداً من وجهة النظر الإنسانية”.

وكانت نيابة لوكري (مقاطعة كالابريا ـ جنوب)، قد قالت إن “التحقيقات التي أجراها رجالنا، الذين نفذوا أمر الحجز الإحترازي بحق العمدة لوكانو، أظهرت استهانة كبيرة بالقواعد من قبله، على الرغم من الدور المؤسساتي الذي يلعبه”، من خلال “تنظيم (زيجات مصلحة) حقيقة بين مواطنين من رياتشي ونساء أجنبيات”، وذلك “بهدف تفضيل استمرار أقامة هذه الأخيرات بصورة غير شرعية على الأراضي الإيطالية”.