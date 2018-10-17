وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بتحقيق في قضية خاشقجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع عن تمسكهم بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحافة.

وتضم مجموعة السبع كل من كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي البيان، الذي وقعت عليه كذلك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، للتعبير عن موقف مجموعة السبع من قضية خاشقجي، إذ “لا نزال نشعر بالقلق لاختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك”، وفق قولهم.

وعبر الوزراء عن تشجيعهم للتعاون التركي – السعودي في هذه القضية، وعن رغبتهم برؤية المملكة العربية السعودية تفي بتعهدها بإجراء تحقيق شامل، موثوق، شفاف وسريع.

وكانت موغيريني قد أكدت قبل أيام أن موقف الاتحاد من قضية خاشقجي يتوافق تماماً مع موقف الشركاء الدوليين.

وتحفظ المسؤولون الأوروبيين على التأكيد علانية ما إذا كان للقضية تأثير لاحق على علاقاتهم مع الرياض.

وكان خاشقجي، يُوصف بالمعارض للسلطات السعودية، قد دخل قنصلية بلاده في أنقرة يوم 2 الشهر الحالي، ولم يظهر له أثر بعد ذلك، ما أثار جدلاً ولغطاً واسعين في الأوساط الدولية.