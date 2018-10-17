سيناتور إيطالي: فرنسا نعتتنا بـ”المقززين” بشأن المهاجرين وهي تعتذر منا الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن فرنسا كانت قد نعتتنا بـ”المقززين”، بشأن تعاملنا مع مهاجر سفينة (أكواريوس)، بينما تعتذر منا الآن.

ووفقاً لمعلومات أوردتها مصادر من وزارة الداخلية الإيطالية، فقد شاهدت قوات الشرطة يوم الجمعة الماضي، سيارة لعناصر الدرك الفرنسي (الجندرمة)، أثناء قيامها بإنزال رجلين، يفترض أنهما مهاجران من أصل أفريقي، في منطقة غابات ببلدة كلافييري في تورينو.

وبهذا الصدد، أضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ روبرتو كالديرولي في تصريحات الأربعاء، أن “منظمة العفو الدولية أيضا، أصبحت الآن تتهم فرنسا بتجاوز دون ترخيص للأراضي الإيطالية من قبل رجال الدرك الفرنسي”، وإطلاق “التهديدات والشتائم ضد المهاجرين، مع انتهاكات لحقوق الأفراد”.

وذكَّر كالديرولي (حزب رابطة الشمال) بأنه “قبل 3 أشهر فقط، اتهم الرئيس الفرنسي ماكرون الحكومة الإيطالية بانتهاج موقف ساخر وغير مسؤول بإغلاق موانئها أمام سفينة (أكواريوس) التابعة لمنظمة (Sos Mediterranee) غير الحكومية، مع أنها فرنسية ـ ألمانية”، وكذلك “وزرائه الذين أهانوا حكومتنا لمدة 3 أشهر، حتى بتعابير مثل: مثيرة للإشمئزاز”.

وأيد نائب رئيس مجلس الشيوخ “رأي ماتيو سالفيني حين قال إننا لا نقبل دروساً من باريس”، كما ان “من حق رئيس الوزراء (جوزيبي) كونتي، المطالبة بتوضيحات حول التجاوزات على الحدود”، لكن “نأمل الآن ألا نسمع كلمة أو درساً عن المهاجرين من قبل الفرنسيين”.

وخلص كالديرولي الى القول “لقد وعظنا الفرنسيون جيدا بالكلمات، بل بأكاذيب حقيقية”، بينما “أساءوا التصرف عند حدودنا لاحقاً، وضربوا علاقات حسن الجوار بعرض الحائط”.