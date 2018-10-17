برلمانيون إيطاليون يلتقون بجنيف وفدا لمجلس الشعب السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إلتقى وفد برلماني إيطالي، برئاسة عضو مجلس الشيوخ بيير فرديناندو كازيني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف، وفدا برلمانيا سوريا يترأسه نائب رئيس مجلس الشعب، نجدت أنزور.

وأفادت مذكرة مقتضبة صدرت في روما غداة اللقاء بأن “الوضع المأساوي في الشرق الأوسط تصدر مباحثات الوفدين”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدورها، أشارت وكالة الانباء الرسمية السورية إلى أن أنزور قدم خلال اللقاء “عرضا عن الوضع في سورية والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب”، لافتا إلى” الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية والتركية في أجزاء من الأراضي السورية ودعمهم للإرهاب”. كما دعا إلى “رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لأنها جائرة وتؤثر في حياة السوريين. كما نقلت عن كازيني التنويه بـ”ضرورة التحرك من خلال استخدام الدبلوماسية البرلمانية لكسر الجمود الراهن بين سورية والاتحاد الأوروبي”.