مفوض الشؤون الاقتصادية يزور إيطاليا غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية بيير موسكوفيتشي بزيارة لإيطاليا يوم غد الخميس.

وأعلنت المفوضية أن موسكوفيتشين سيجري خلال اليومين القادمين سلسلة اجتماعات و محادثات مع العديد من المسؤولين، منهم وزير المالية والإقتصاد الإيطالي جوفاني تريا، وكذلك مع محافظ المصرف المركزي إينياتسيو ڤيسكو

وسيلتقي المسؤول الأوروبي أيضاً رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتّاريلا

ومن المقرر أن يلقي المسؤول الأوروبي بكلمات أمام منتديات اقتصادية في البلاد.

وتأتي زيارة موسكوفيتشي إلى إيطاليا في ظل أجواء متوترة بين بروكسل وروما على خلفية مشروع الموازنة المعلن من حكومة الائتلاف الثنائي الحاكم، ووسط تراشق اعلامي بين الطرفين بخصوص مواضيع اقتصادية وسياسية متعددة.