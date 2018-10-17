الاتحاد الأوروبي: استعدادات مكثفة لاتخاذ قرارات بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي أنشطة مكثفة اليوم تتمحور حول الخطوات الواجب اتباعها المستقبلية بعد فشل آخر جولة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي هذا الإطار، يعقد زعماء الدول الأعضاء جلسة خاصة مساء اليوم في بروكسل يستمعون خلالها لمداخلة لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قبل أن يلتقوا على مستوى الدول الـ27 لاتخاذ قرار حول ما يتوجب عمله في المرحلة القادمة.

ومن المتوقع أن تجري ماي مجموعة لقاءات ثنائية في بروكسل قبل مداخلتها، حيث “ستلتقي رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس الاتحاد دونالد توسك كل على حدة”، حسب المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وقد عجز الطرفان الأوروبي والبريطاني عن التوصل إلى اتفاق حول الانسحاب وإلى صيغة إعلان سياسي يحدد ملامح العلاقة المستقبلية وذلك في الأجل المحدد لذلك، أي يوم غد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ويعود سبب الفشل خصوصاً إلى عدم التوصل إلى تسوية بشأن الحدود بين ايرلندا الشمالية (جزء من المملكة المتحدة) وجمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي)، فبروكسل ولندن تريدان تلافي عودة الحدود بين شطري الجزيرة دون معرفة آليات التوصل لذلك.

وكانت بعض المصادر قد سربت اقتراحاً لكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه يقضي بتمديد الفترة الانتقالية ما بعد خروج بريطانيا لعام إضافي، أي حتى نهاية 2021، ليصار إلى تسوية كافة القضايا.

وتحفظ المسؤولون الأوروبيون على التعليق على هذا الاقتراح، ويرون أنه ” لا يمكن الحديث عن أي شيء قبل اتخاذ قرارات على مستوى زعماء الدول”، وفق كلامهم.

وستصبح بريطانيا دولة خارج الاتحاد الأوروبي بحلول تاريخ 29 آذار/مارس 2019 سواء تم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا.