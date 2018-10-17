رئيس المخابرات المصري يلغي زيارة للاراضي الفلسطينية وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- الغى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل كانت مقررة اليوم وغدا الخميس إثر التطورات في قطاع غزة.

وقال مسؤول فلسطيني، مفضلا عدم ذكر اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “رئيس المخابرات عباس كامل الغى زيارته إلى المنطقة بسبب التطورات دون تحديد موعد جديد للزيارة”.

وكان من المقرر أن يزور اللواء كامل اليوم الأربعاء إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن يزور الخميس غزة للقاء قيادة حركة (حماس)، قبل أن يلغي الزيارة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى انه “كان من المقرر أن يبحث المسؤول المصري مع السلطة الفلسطينية و(حماس) جهود المصالحة وأيضا التهدئة في قطاع غزة”.

وتقوم مصر بالوساطة بين (حماس) و(فتح) حول المصالحة الفلسطينية. وقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى ابو مرزوق في تغريدة على حسابه في (تويتر) اليوم، “نأسف لإلغاء الوزير كامل لزيارته لكلا من غزة ورام الله”.

وكان مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق قد أجرى زيارة لغزة يوم الثلاثاء من أجل التحضير لقدوم اللواء كامل.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على 20 هدفا في قطاع غزة اليوم ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة عدد اخر.

وقال الجيش الإسرائيلي انه نفذ الغارات ردا على إطلاق فلسطيني صاروخا على مدينة بئر السبع في إسرائيل فجر اليوم.

ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) إجتماعا مساء اليوم لبحث التطورات في غزة.

وقال نتنياهو بعد جلسة تقييم أمني اليوم”أنهيت للتو جلسة لتقييم الأوضاع مع كبار قادة جيش الدفاع والأجهزة الأمنية. إن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الاعتداءات التي تشن على السياج الحدودي وعلى غلاف غزة وعلى بئر السبع وعلى أي مكان آخر. وقد قلت في مستهل جلسة الحكومة إنه إذا لم تتوقف تلك الاعتداءات فسنوقفها بأنفسنا. وأقول لكم اليوم إن إسرائيل سترد بقوة كبيرة”.