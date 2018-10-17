حكومة الوفاق الوطني الليبية: كونتي يهاتف السراج ويدعوه لمؤتمر باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أفادت السلطات في العاصمة الليبيبة طرابلس بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، تناولت مؤتمر باليرمو (صقلية) الخاص بالأزمة الليبية، والذي دعت إيطاليا إلى انعقاده في يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واشار بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إلى أن المكالمة الهاتفية، التي تمت مساء يوم أمس الثلاثاء، تضمنت تقديم رئيس الوزراء الايطالي الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لحضور المؤتمر، معبراً في الوقت نفسه عن “دعم بلاده الكامل لجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده”.

كما ذكر البيان أن السراج “أثنى على ما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، معلناً ترحيبه بحضور المؤتمر، متمنياً أن يحقق نتائج إيجابية تساهم في حل الأزمة السياسية الليبية”.

كما تناولت المحادثة الهاتفية “العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الصديقين”.