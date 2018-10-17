ترجيح تعيين شخصية عربية خلفاً للمبعوث الأممي إلى سورية، دي ميستورا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رجّحت مصادر دبلوماسية عربية أن يتم تعيين مبعوث عربي كممثل للأمم المتحدة في سورية، وأشارت في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن المشاورات حول بديل للمبعوث ستافان دي ميستورا قد بدأت منذ مطلع شهر آب/أغسطس الماضي.

وكان الدبلوماسي الايطالي السابق الذي يحمل أيضاً الجنسية السويدية، دي ميستورا، قد أعلن اليوم (الأربعاء) أنه سيتنحى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت شائعات عديدة قد أشارت في السنتين الماضيين إلى أن دي ميستورا قدّم استقالته، لكن سرعان ما تبيّن أن المبعوث الأممي لم يكن يُفكر بهذا الأمر رغم أنه واجه إنتقادات عنيفة من المعارضة السياسية السورية والنظام الحاكم في دمشق، على خد سواء.

ويأتي الإعلان عن الاستقالة في وقت نقلت فيه صحيفة (الوطن) السورية، المقربة من النظام، عن مصادر أنّ دي ميستورا سيزور دمشق الأربعاء القادم، لمناقشة الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية​.

وبرزت مؤخرا أسماء مرشحين لخلافة دي ميستورا، من بينهم وزير الخارجية الجزائري السابق رمضان لعمامرة، المنسق الخاص عملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، والمبعوث الأممي الخاص إلى العراق، يان كوبيش