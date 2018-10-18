سالفيني يفكر بقيادة الشعبويين الأوروبيين في الإنتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه لا يستثني نزوله إلى الساحة السياسية الأوروبية، ليقود قائمة الشعبويين بصفة مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية.

واعترف نائب رئيس الوزراء وزعيم رابطة الشمال في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، أن “هذا صحيح، فأصدقائي من مختلف الدول الأوروبية يسألونني ذلك، إنهم يقترحون الأمر علي”، معربا عن “شعور بالرضا لاعتبارهم إياي نقطة مرجعية بالنسبة لهم، للدفاع عن الشعوب، وخارج ايطاليا أيضا”.

ونقلت الصحيفة عن سالفيني قوله إنه “يفكر بالأمر”، فإن “الوقت لاتخاذ القرار لا ينقصه”، كذلك لأن “هناك الأولويات التي يجب معالجتها الآن في إيطاليا”، مبينا أنه “في هذه الفترة، بين المناورة الإقتصادية، أوروبا والمهاجرين، لم يكن لدي الوقت ولا الطريقة لتقييم الاقتراح، لكنه ليس مستبعداً”.

وخلص وزير الداخلية الى القول “أنا أفكر بالأمر، سنرى!”