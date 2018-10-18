جسر جنوة: أول عودة للنازحين إلى منازلهم اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – بعد شهرين من انهيار جسر موراندي في جنوة (شمال)، يمكن للنازحين الذين يسكنون المنطقة الحمراء من المدينة، العودة إلى منازلهم لاستعادة أصولهم وحاجاتهم الشخصية.

وقالت قوات الدفاع المدني إنه “بعد إعطاء الضوء الأخضر يوم السبت الماضي من قبل الإدارات المحلية، وبفضل البيانات الإيجابية لأجهزة استشعار الاستقرار المثبتة على قسمي الجسر المتبقيين، ستبدأ عمليات العودة اعتبارا من اليوم”.

وتابعت “ستمنح ساعتان لكل عائلة نازحة، يرافقها رجال الإطفاء للعودة الى شققها المغلقة منذ 20 آب/أغسطس الماضي، عندما منعوا من العودة إلى منازلهم”.

ووفقاً للخطة التي وضعها رجال الإطفاء ونشرت على موقع بلدية جنوة، فإن العمليات، باستثناء حالات التوقف بسبب سؤء الظروف الجوية أو تجاوز مؤشرات أجهزة الاستشعار للحدود، ينبغي أن تستمر حوالي 13 يوماً.

وتنص الخطة على تزويد كل أسرة بخمسين صندوقاً يتم ملؤها بالأشياء والحاجيات، حيث تم تركيب عربات منزلقة خارج المباني للمساعدة في نقل المواد التي سيتم تخزينها في مستودع البلدة، والذي يمكن للمالكين استلامها منه.

وبشكل عام، فإن تكلفة عملية إخلاء الممتلكات الكبيرة هذه ستبلغ مليون يورو.