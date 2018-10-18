عودة الهدوء الى غزة وغدا إختبار للمرحلة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – غزة – عاد الهدوء الى قطاع غزة وتخومه، لكن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا إن يوم غد الجمعة سيكون اختباراً للمرحلة المقبلة.

وقد أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس عن رفع جميع القيود التي فرضت على مجرى الحياة الاعتيادية للسكان في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، بسبب تصاعد الأوضاع خلال الأيام الأخيرة”.

وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في بيان الخميس، “إن هذا القرار اتخذ في ختام جلسة امنية تقييمية”.

وكان الهدوء عاد الى قطاع غزة مساء أمس بعد ساعات طويلة من التوتر تخللها تنفيذ إسرائيل غارات على نحو 20 موقعا في القطاع اثر سقوط صاروخ اطلق من غزة على منزل في مدينة بئر السبع في جنوبي إسرائيل.

وانعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لعدة ساعات مساء أمس، حتى فجر اليوم لبحث الأوضاع في قطاع غزة ولكن دون إتخاذ قرار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الوزراء الاسرائيليين لم يجمعوا على طلب وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن يوم غد الجمعة سيكون بمثابة اختبار يحدد مسار الأمور في الفترة المقبلة.

ويتظاهر منذ عدة اشهر الفلسطينيون كل يوم جمعة قبالة الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.