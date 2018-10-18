رئيس وزراء إيطاليا: نفهم ردود الفعل الأولى لأوروبا إزاء الخطة الإقتصادية  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “أدرك تمامًا أن هذه ليست المناورة الإقتصادية المتوقعة من قبل المفوضية الأوروبية”، ومن “المفهوم أن هذه هي ردود الفعل الأولى”.

وفي تصريحات على هامش المجلس الأوروبي الملتئم في بروكسل، الخميس، بشأن الانتقادات لمشروع وثيقة الميزانية الإيطالية، التي ثارت داخل الاتحاد الأوروبي، أضاف كونتي “أتوقع ملاحظات انتقادية، سنجري تقييما ونجلس على طاولات البحث”، مبينا أن “المفوض بيير موسكوفيتشي من المقرر أن يكون في روما اليوم للتحدث بالأمر مع الوزير جوفاني تريا”.

وتابع “من الواضح أننا سنرد على الملاحظات الانتقادية، وقد اتفقنا أمس على إجراء لقاءات”، كما “تحدثت أيضا مع جان كلود يونكر، وسأتحدث معه اليوم أيضا”، فضلا عن “أنني سألتقيه في الأسابيع القليلة المقبلة أيضا”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية الى القول “سنواصل النقاش، وسنفعل ذلك كما يتم في سياق نظام فوق وطني كالاتحاد الأوروبي”.